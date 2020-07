Chorvátsko? Báť sa?

Návod na bezpečnú dovolenku v zahraničí v tomto "covid" čase neexistuje. Slovenské more však dáva istú šancu prežiť ju bezpečne. Bezpečnejšie ako doma.

Premiér Igor opakovane varuje, že ísť na dovolenku do cudziny je "malý zločin" a štátni pandúri si vinníka nájdu a potrestajú podľa zásluh. Trochu sa bojím.

Kolega Miloš z rodinnej dovolenky na Liptovskej Mare varuje, že Liptov kolabuje z predtým nikdy nevyskúšanej a neotestovanej 120%-nej obsadenosti. Ani trochu nebanujem.

V mysli dávam úprimnú sústrasť ešte "mojim", roky pred tým aj bez vírusu ťažko skúšaným a žiaľ "polosprostituizovaným" (cena versus služba versus pôžitok) Tatrám, a rozhodnem sa definitívne dovolenkovať s rodinou v úradne "zazelenanom" Chorvátsku.

CESTA:

K Jadranu jazdíme 16 rokov a vždy je to tá nejnechutnejšia časť dovolenky. Zápchy na hraničných priechodoch, kolabujúci Zahreb a mýtne stanice, kde v opačnom smere je služba zdvojená, no v našom polovica personálu na neplatenom voľne. Fujtajbl.

Prvý júlový víkend 2020 však prefičíme z Devínskej Novej Vsi do Trogiru za osem hodín aj s nepochopiteľnou manuálnou "ťuki-ťuk" registráciou colníčky pri vjazde do cieľovej krajiny i s pedantne naplánovanou cik-pauzou. Dôležitá zásada je posádke vozidla obmedziť príjem tekutín a zastavovať tak čo najmenej. Žiadne benzínové pumpy alebo odpočívadlá, na ktorých sa zbavuje svojich prirodzených metabolitov v rôznych skupenstvách polovica strednej Európy. To je pre nás priveľké riziko. Krátka zastávka vo Varaždine v prvej minúte otváracej doby nákupného centra kúsok za mestom je presne, čo potrebujeme. Nikde nik a za 10 minút už frčíme smerom na výjazd na jadranskú magistrálu.

Fujtajbl už "není, co to bejvávalo"...

Hvala Hrvatska.

POBYT:

Trogir je poloprázdy. Nedeľná hlavná pláž na ostrove Ciovo je takmer bez ľudí. Dávam o tom hneď správu domov na Slovensko, pretože viem, že takéto Chrovátsko už nikdy nezažijem. Asi kvôli nej mám však každý deň pocit, že som to robiť nemal a že ľudí postupne pribúda. Ale cupkanie skoro ráno s uterákmi na pláž, aby som ukoristil najlepší flek v tieni pod borovicami a na dohľad od čapovaných kamarátov Karlovačko a Ožujsko, už potrebné nie je. Miesta a piva dosť.

Hvala Hrvatska.

Prázdna pláž (Trogir - ostrov Ciovo) (Martin Špaček)

LOGISTIKA:

Social distancing, či ako sa tomu teraz nadáva. Zásada, ktorá riadi naše prežitie na mieste. Na pláži. Na promenáde. Sem tam sme ako mimozemšťania, nik sa tu ničím podobným neriadi. My však nechodíme do reštaurácií, žiadny sladoled (úúúú, trpíme, pravá jadranská robí predsa pravé leto), žiadne kapučínko a k nemu vychladená orandžína. Nakúpili sme hneď na začiatku velikánsky nákup a z neho sa čaruje pod dohľadom hlavy rodiny v sukni (viem, viem - v bikinách) dva týždne denné menu. Slnečná teraska v apartmáne, výhľad na more, literatúra podľa gusta čitateľa, stiahnutý film, tona zemiakových lupienkov a dezinfekcia z Boškova pre dámy či vzdialenejšieho Írska pre pánov. To je dovolenka uvedomelého Slováka v Chorvátku tento rok.

Hvala Hrvatska.

RIZIKÁ:

Na Balkáne, s pravidlami alebo bez nich, sa vždy bude na systém, predpis a príkaz z vysoka kašľať. Tento balkánsky "mfp" gén je zasiaty trochu aj v nás, a dosť v kolóniách v Nemecku a Holandsku, ktoré húfne vyrazili na juhovýchod. Aj keď v konečnom dôsledku ide a asi pôjde všetkým "vo kejhák". Zdravotný, finančný, existenčný. To je dôvod, prečo v obchode s rúškom vyzerám viac ako pacient s TBC a pridruženou psychickou poruchou. Našťastie je obchod zrkadlom ulice, zíva prázdnotou. Opatrenia sú jedna vec, realita v tejto časti Európy druhá. Ak je to len problém Trogiru a ostrova Ciovo, hlboko sa ospravedlňujem.

Omnoho viac ma však rušia fajčiari na pláži, ktorí svoje ožužlané vajgle tlačia každý deň v tisícoch do piesku a štrku. A zároveň obrovský hygienický a zdravotný problém. Aktuálne fenomén skoro všetkých pláží sveta. V jeho vyspelejšej časti fajčenie zakázali, alebo sa to snažia pred novým dňom a novou šichtou vyzbierať. Balkán však na ten poriadok stále ešte akosi nedozrel. Extrémista môjho razenia propaguje a preferuje zákaz fajčenia na pláži. No vzbura najmä tej militantnej sekcie fajčiarov spolu so strachom o každú kuničku či centík miestnych, ktorý by sa odkotúľal, by spustila určite ničivé tsunami.

ZHRNUTIE:

Ide to. Byť zodpovený voči sebe aj iným. Na Slovensku aj pri slovenskom mori. Vírus nepozná súradnice ani rovnobežky. Ľahšie sa mu útočí, kde kvitne blbosť a ľahostajnosť. Miestna aj zahraničná. Hádam si s takouto kvitnúcou záhradou úspešne poradia obe krajiny. Hvala Hrvatska Hvala Slovačka.